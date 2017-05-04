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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Няндомскому железнодорожному колледжу исполнилось 95 лет

Свой юбилей отмечает одно из старейших в Архангельской области учебных заведений, которое занимается подготовкой кадров для работы на железных дорогах страны.
Первая страница в истории колледжа была написана в 1922 году, когда в Няндоме была создана школа фабрично-заводского ученичества при паровозном депо. Стоит отметить, что в то время депо являлось крупным железнодорожным узлом, который во многом определял вектор развития Няндомы и прилегающих к ней населенных пунктов.

В годы Великой Отечественной войны многие представители учебного заведения были призваны в Красную Армию, а троим его выпускникам было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 21-ом веке Няндомский железнодорожный колледж готовит квалифицированные кадры практически по всем основным профессиям и специальностям, связанным с эксплуатацией подвижного состава, его техническим обслуживанием, управлением движения на железных дорогах. Образовательную программу расширили за счёт подготовки фельдшеров, медсестёр, бухгалтеров и аудиторов. 

Почти десять лет во главе учебного заведения стоит Тигран Матевосян. По словам руководителя главного железнодорожного колледжа Поморья, с каждым годом растёт интерес к образованию в этом учебном заведении - число абитуриентов постоянно увеличивается. За знаниями в Няндому приезжают не только из близлежащих районов, но и из Архангельска, Мурманска, других регионов Северо-Запада России.

Сегодня только на очном отделении колледжа обучаются более 800 человек. Помимо этого реализуются программы профессионального обучения и программы дополнительного профессионального образования.

Необходимо отметить, что колледж является одним из лучших учреждений профтеха Поморья, который обновляет свою учебно-материальную базу за счёт активной внебюджетной деятельности. Каждый четвертый рубль в расходах заработан им самостоятельно. 


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автор: minobr
просмотров: 80
дата: 04.05.17 | 16:38
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