Архангельск: Общество

фото, видео с места события Няндомскому железнодорожному колледжу исполнилось 95 лет Свой юбилей отмечает одно из старейших в Архангельской области учебных заведений, которое занимается подготовкой кадров для работы на железных дорогах страны. Первая страница в истории колледжа была написана в 1922 году, когда в Няндоме была создана школа фабрично-заводского ученичества при паровозном депо. Стоит отметить, что в то время депо являлось крупным железнодорожным узлом, который во многом определял вектор развития Няндомы и прилегающих к ней населенных пунктов.



В годы Великой Отечественной войны многие представители учебного заведения были призваны в Красную Армию, а троим его выпускникам было присвоено звание Героя Советского Союза.



В 21-ом веке Няндомский железнодорожный колледж готовит квалифицированные кадры практически по всем основным профессиям и специальностям, связанным с эксплуатацией подвижного состава, его техническим обслуживанием, управлением движения на железных дорогах. Образовательную программу расширили за счёт подготовки фельдшеров, медсестёр, бухгалтеров и аудиторов.



Почти десять лет во главе учебного заведения стоит Тигран Матевосян. По словам руководителя главного железнодорожного колледжа Поморья, с каждым годом растёт интерес к образованию в этом учебном заведении - число абитуриентов постоянно увеличивается. За знаниями в Няндому приезжают не только из близлежащих районов, но и из Архангельска, Мурманска, других регионов Северо-Запада России.



Сегодня только на очном отделении колледжа обучаются более 800 человек. Помимо этого реализуются программы профессионального обучения и программы дополнительного профессионального образования.



Необходимо отметить, что колледж является одним из лучших учреждений профтеха Поморья, который обновляет свою учебно-материальную базу за счёт активной внебюджетной деятельности. Каждый четвертый рубль в расходах заработан им самостоятельно.





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