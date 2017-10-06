Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню

Сегодня ночью специалисты МУП «Водоканал» проводили работы на сетях, что потребовало отключения от водоснабжения большей части города. В настоящее время подача воды возобновляется, однако делается это на пониженном давлении.

технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько.

Плановая работа по замене запорной арматуры завершена. В настоящее время производится регулировка системы. Станция водоподготовки пока запущена на пониженном давлении, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.Одновременно с этим возобновляется подача воды в городских округах, подключаютсянасосные станции. Нормализовать давление в системе планируется к полудню.Пока проводится регулировка задвижки, сохранится пониженное давление: то есть напор будет слабым, на верхних этажах ряда домов вода появится чуть позже, пояснил