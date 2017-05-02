Архангельск: Общество

фото, видео с места события Новая поликлиника появится в округе Майская Горка в 2019 году Строительство Центра семейной медицины на пересечении улиц Галушина и Осипенко начнется уже этим летом. Медицинское учреждение будет выполнять функции окружной поликлиники.



Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года.



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Необходимо подчеркнуть, что услуги Центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами.

Ввод в строй медицинского центра, который запланирован на 2019 год, даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жителей округа Майская Горка.Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года. Центре семейной медицины будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, МРТ.Необходимо подчеркнуть, что услуги Центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами. версия для печати просмотров: 124

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