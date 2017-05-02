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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Новая поликлиника появится в округе Майская Горка в 2019 году

Строительство Центра семейной медицины на пересечении улиц Галушина и Осипенко начнется уже этим летом. Медицинское учреждение будет выполнять функции окружной поликлиники.
Ввод в строй медицинского центра, который запланирован на 2019 год, даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жителей округа Майская Горка.

Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года.
 
В Центре семейной медицины будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, МРТ.

Необходимо подчеркнуть, что услуги Центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами.
  
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просмотров: 124
дата: 02.05.17 | 09:54
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Владимир С. (1)
Стройка "Века!!!"
02.05.17
10:46
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