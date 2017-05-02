Ввод в строй медицинского центра, который запланирован на 2019 год, даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жителей округа Майская Горка.
Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года.
В Центре семейной медицины
будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, МРТ.
Необходимо подчеркнуть, что услуги Центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами.
10:46