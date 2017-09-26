Новая «воздушная скорая» прибыла в Архангельск

Как отметил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, приобретение нового вертолёта стало знаковым для региона. Авиапарк предприятия не обновлялся уже 26 лет.



— Вертолёт имеет дополнительные выносные баки, что позволяет разместить внутри медицинский модуль и преодолевать расстояние в 1200 километров, то есть достичь любого уголка Архангельской области. Он оснащён современным навигационным оборудованием. Это машина нового времени, – рассказал Вадим Кривов.



Медицинский модуль укомплектован системой мониторирования и дефибриляции, аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, медицинскими укладками.



— Такого оборудования нет в машине скорой реанимационной помощи. При необходимости медицинская служба сможет провести минимальные операционные вмешательства прямо на борту, – рассказал главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин.



После пусконаладки медицинского оборудования, которая займёт несколько дней, санитарный вертолёт отправится в первый рейс на помощь северянам.



Ежегодно бригадами службы санитарной авиации в Архангельской области выполняется около 500 вылетов, более 700 пациентов эвакуируется для оказания специализированной помощи в многопрофильные и специализированные учреждения Архангельска.



Отметим, что вертолётные площадки есть в каждом муниципальном образовании Поморья.

Напомним, Поморье вошло в число 34 регионов-участников разработанного Минздравом федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ». Именно благодаря этому и стало возможным обновление регионального медицинского авиапарка.



— «Плечо» доставки пациентов в Архангельской области составляет примерно 600 километров, и очень важно оказать медицинскую помощь вовремя, – сказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Приобретение нового санитарного вертолёта позволит увеличить скорость доставки пациентов» и в итоге – качество оказания медицинской помощи.



На приобретение воздушного судна было выделено 81,5 миллиона рублей за счёт средств федеральной субсидии и около 9,5 миллиона – из регионального бюджета.



Кроме того, региональное правительство профинансировало работы по модернизации вертолётной площадки Архангельской областной больницы на сумму 420 тысяч рублей.