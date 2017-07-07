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Общество | Главные новости

Новейший лазер для резки льда испытают на ледоколе «Диксон» в Архангельске

сегодня 13:08
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Соглашение о проведении испытаний подписано между разработчиками судового лазера из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области. Новейшее оборудование будет тестироваться на ледоколе «Диксон».
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Фото: Arkhiblogi.my1.ru

Лазерная установка разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Отметим, что конечной задачей проекта является создание судового лазера на 200 кВт. К настоящему моменту смоделировано оборудование мощностью 30 кВт, эффективность действия которого пока подтверждена только лабораторно.

По словам разработчиков, такая установка позволит открыть круглогодичную навигацию в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. 

С применением мощного лазера 4-метровые льды перестанут быть помехой при морской транспортировке грузов в Заполярье. Арктические проводники смогут обеспечить движение караванов судов в бескрайних ледовых полях со скоростью 2–3 узла в час.

По информации газеты «У Белого моря», возможности опытной установки по резке льда в условиях Арктики оценят зимой этого года в ходе испытаний на ледоколе «Диксон» в Белом море и устье Северной Двины. 

Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период лазер будет испытан в разных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской.
 

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Новейший лазер для резки льда испытают на ледоколе «Диксон» в Архангельске
Соглашение о проведении испытаний подписано между разработчиками судового лазера из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области. Новейшее оборудование будет тестироваться на ледоколе «Диксон».
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