Новодвинская красавица стала третьей на российском студенческом конкурсе красоты

ХI Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и мистер Студенчества России - 2017" проходил с 22 по 26 сентября. Мероприятие состоялось при поддержке ассоциации студентов и студенческих объеденений России и Российского союза молодежи.В форуме приняли участие 50 конкурсантов, представляющих самые разные учебные заведения РФ. В рамках проекта участникам необходимо было проявить себя в интеллектуальных и творческих конкурсных испытаниях, а так же сдать нормативы ГТО.Архангельскую область представляла студентка Северного арктического федерального университета им. Ломоносова Валерия Кетова.По итогам всех конкурсных испытаний Валерия первенствовала в номинации "Мисс грация", завоевав в итоге титул второй вице-мисс студенчества России, а также получила серебряный значок ГТО.Валерия является студенткой первого курса магистратуры САФУ, обладает титулами "Краса Новодвинска 2014", "Мисс студенчество Архангельской области 2017", финалистка регионального фестиваля красоты и талантов "Мисс Архангельск 2017".