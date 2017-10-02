Новодвинская красавица стала третьей на российском студенческом конкурсе красоты
вчера 23:23
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21-летняя жительница Поморья Валерия Кетова завоевала титул второй вице-мисс студенчества России на национальном конкурсе в Челябинске.
ХI Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и мистер Студенчества России - 2017" проходил с 22 по 26 сентября. Мероприятие состоялось при поддержке ассоциации студентов и студенческих объеденений России и Российского союза молодежи.
В форуме приняли участие 50 конкурсантов, представляющих самые разные учебные заведения РФ. В рамках проекта участникам необходимо было проявить себя в интеллектуальных и творческих конкурсных испытаниях, а так же сдать нормативы ГТО.
Архангельскую область представляла студентка Северного арктического федерального университета им. Ломоносова Валерия Кетова.
По итогам всех конкурсных испытаний Валерия первенствовала в номинации "Мисс грация", завоевав в итоге титул второй вице-мисс студенчества России, а также получила серебряный значок ГТО.
Валерия является студенткой первого курса магистратуры САФУ, обладает титулами "Краса Новодвинска 2014", "Мисс студенчество Архангельской области 2017", финалистка регионального фестиваля красоты и талантов "Мисс Архангельск 2017".