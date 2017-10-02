Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1742
01.10.17
1664
01.10.17
864
01.10.17
521
30.09.17
435
30.09.17
424
30.09.17
338
реклама
реклама
Новости компаний
01.10.17
228
30.09.17
227
30.09.17
213
30.09.17
200
30.09.17
198
30.09.17
183
30.09.17
138
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Новодвинская красавица стала третьей на российском студенческом конкурсе красоты

вчера 23:23
101 0
21-летняя жительница Поморья Валерия Кетова завоевала титул второй вице-мисс студенчества России на национальном конкурсе в Челябинске.
 
 
 
 >
ХI Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и мистер Студенчества России - 2017" проходил с 22 по 26 сентября. Мероприятие состоялось при поддержке ассоциации студентов и студенческих объеденений России и Российского союза молодежи.

В форуме приняли участие 50 конкурсантов, представляющих самые разные учебные заведения РФ. В рамках проекта участникам необходимо было проявить себя в интеллектуальных и творческих конкурсных испытаниях, а так же сдать нормативы ГТО.

Архангельскую область представляла студентка Северного арктического федерального университета им. Ломоносова Валерия Кетова.

По итогам всех конкурсных испытаний Валерия первенствовала в номинации "Мисс грация", завоевав в итоге титул второй вице-мисс студенчества России, а также получила серебряный значок ГТО.

Валерия является студенткой первого курса магистратуры САФУ, обладает титулами "Краса Новодвинска 2014", "Мисс студенчество Архангельской области 2017", финалистка регионального фестиваля красоты и талантов "Мисс Архангельск 2017".
Автор: ALEGOR
101 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске
Общество | Новости раздела
 
Новодвинская красавица стала третьей на российском студенческом конкурсе красоты
Новодвинская красавица стала третьей на российском студенческом конкурсе красоты
21-летняя жительница Поморья Валерия Кетова завоевала титул второй вице-мисс студенчества России на национальном конкурсе в Челябинске.
вчера 23:23
102
 
Оппозиционера Навального арестовали после митинга в Архангельске
Оппозиционера Навального арестовали после митинга в Архангельске
Двадцать суток ареста получил блогер Алексей Навальный за призывы к участию в несанкционированных митингах. Известно об этом стало сегодня вечером.
вчера 22:39
221 1
naprimer: Забавный там у них паноптикум. Даже собчачка начала что-то подозревать. Третья...
 
Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут
Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут
С сегодняшнего дня возобновляется работа автобусов маршрута №15у. При этом учтена просьба горожан об удлинении маршрута, благодаря чему жители Бакарицы смогут добираться на нём до городской больницы №4.
вчера 17:23
646
 
С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды
С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды
С 19 часов 5 октября до 10 часов следующего дня предприятие «Водоканал» планирует ремонтные работы на сетях водопровода и Центральных очистных сооружениях. Это потребует отключения водоснабжения во всем городе за исключением ряда районов.
вчера 16:38
1119 1
Антон П.: зако***и......
 
Из-за пожара на железной дороге были задержаны три архангельских поезда
Из-за пожара на железной дороге были задержаны три архангельских поезда
1 октября около двенадцати часов ночи на перегоне Мелентьевский - Фоминская произошло возгорание на платформе рабочего поезда. В связи с происшествием были задержаны три пассажирские поезда.
вчера 16:03
464
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080