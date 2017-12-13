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Общество | Главные новости

Новогодние елочные базары откроются во всех округах Архангельска

сегодня 12:20
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Места для работы елочных базаров будут предусмотрены во всех округах столицы Поморья. Горожане смогут там приобрести главный символ Нового года.
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Фото: arhcity.ru

Больше всего мест для торговли елками предусмотрено в Соломбальском округе и округе Майская горка.

Октябрьский территориальный округ:
ул. Нагорная, напротив рынка «На Нагорной»,
ул. Нагорная у ТЦ «Гиппо».

Ломоносовский территориальный округ:
пр. Московский между въездом к дому № 4, корп. 1 и кафе «Поляна».

Округ Майская горка:
пересечение улиц Дачной и Воронина,
пр. Ленинградский, 165,
пр. Ленинградский, 42,
ул. П. Галушина, 15,
ул. П. Галушина, 23,
ул. Ф. Абрамова, 16,
пр. Ленинградский, 40, строение 3.

Соломбальский территориальный округ:
пр. Никольский, 33,
ул. Валявкина, 15,
ул.Кедрова, 26,
ул. Кр. Партизан, 12,
ул. Кр. Партизан, 28,
ул. Терехина, 5,
ул. Терехина, напротив дома №32 по улице Малоникольской,
ул. Беломорской флотилии, 8, строение 2.

Территориальный округ Варавино-Фактория:
ул. Кононова, 2,
ул. Силикатчиков, 1, корп. 3,
пр. Ленинградский, 255,
ул. Никитова, 9, корп. 1,
ул. Никитова, 10,
пр. Ленинградский, 311,
пр. Ленинградский, 327.

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:
ул. Рейдовая, 9.

Маймаксанский территориальный округ:
ул. Капитана Хромцова, 5,
ул. Победы, 35,
ул. Победы, 112,
ул. Родинова, 2,
ул. Вельможного, 4.

Северный территориальный округ:
ул. Кировская, 17.

Для организации торговли по указанным адресам предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего территориального округа.

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