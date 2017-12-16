Новогодний отдых для туристов в Архангельске сопоставим с поездкой в Монако
сегодня 21:39
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Накануне в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск программы «Камеди Клаб». В этот раз юмористы шутили над дорогим новогодним отдыхом в Архангельской области. Оказалось, примерно за эти же деньги можно встретить Новый год в Монако.
Одной из тем выступления юмориста из «Камеди Клаб» стал отдых в Архангельской области. Комик зашел на
сайт одного из туроператоров и увидел новогодний тур в Архангельск «Вкусное поморское новогодие». За шестидневный отдых в лесном отеле «Голубино» туристу придется отдать 26 300 рублей. В эти деньги входит размещение в трехместном коттедже, трехразовое питание, экскурсии. Железнодорожные билеты до Архангельска оплачиваются отдельно.
На этом же сайте предлагается новогодний
тур в Монако, который стоит 27650 рублей. За эти деньги туристы увидят несколько немецких городов, побережье Лигурийского моря, отметят Новый год в Монако и съездят в Милан. В стоимость тура входят проживание, завтраки в отелях и экскурсии. Железнодорожный переезд до Бреста, откуда туристов везут на автобусах, и виза оплачиваются отдельно.