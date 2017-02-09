Архангельск: Общество

фото, видео с места события Новость о банкротстве архангельского депутата-госдумовца облетела федеральные СМИ У парламентария Андрея Палкина возникли проблемы с уплатой налогов. Он должен энергетикам 7 млн и 10 млн налоговой. Депутат подал заявление о признании его банкротом. К утру 9 февраля эта информация оказалась на страницах ведущих российских СМИ. Общая сумма доходов Андрея Палкина за 2015 год составила 1,475 млрд рублей, в его собственности девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях. Однако самый богатый человек Госдумы ушёл в минус.



Как сообщает издание "Лайф", при продаже имущества Палкина настигла налоговая служба. Дело в том, что продал он имущество с рассрочкой 10–15 лет. А налоги с продажи надо заплатить уже сейчас. На текущий момент он должен государству 62 млн рублей, которые сейчас отдать не может.



- Я же продал сыновьям. Часть, конечно, продал. И часть налогов-то я ведь заплатил. Я не всю сумму не заплатил. Так как в этом случае тоже живых-то денег нет, все это пришлось оформлять с рассрочкой на 10 лет. А квартиры, которые я оформлял людям простым с отсрочкой на 15 лет, потому что у людей денег нет тоже на сегодняшний день. Мне пришлось это делать, в итоге как таковых денег-то нет. Например, по НДС я должен 62,2 млн руб., а мне должны к возврату 63,8 млн руб. Так кто кому должен, государство или я? Но обязательства государства наступают после проверки всех моих деклараций, то есть в течение трех месяцев после этого, а мои обязательства должны наступить до подачи декларации. В случае противном я тогда уже попадаю на 20% штрафа и все вытекающие отсюда пени, - рассказывает Палкин в интервью "Коммерсанту". В комментарии "



Любопытно, что по данным агенства



Судебное заседание о признании депутата Госдумы



По материалам "

В комментарии " РИА Новости " депутат заявил, что в итоге, в конце года все средства ему вернутся, но для того, чтобы решить данную проблему сейчас, "остается одно – отсрочка платежа, а законного основания, кроме как через банкротство, нет".Любопытно, что по данным агенства ТАСС , депутат Госдумы Андрей Палкин имел, помимо банкротства, варианты получить рассрочку по уплате налогов: "Официально гражданин Андрей Васильевич Палкин не обращался в налоговые органы за представлением отсрочки или рассрочки по уплате налогов, предусмотренной ст. 64 Налогового кодекса РФ, то есть вне рамок процедуры банкротства, - рассказали в налоговой. - При этом он обращался в налоговые органы за устными консультациями по вопросу изменения срока уплаты налогов и, тем не менее, принял решение заявить о своей финансовой несостоятельности".Судебное заседание о признании депутата Госдумы Палкина банкротом состоится 9 марта в Архангельске. Накануне Арбитражный суд Архангельской области принял заявление Палкина к рассмотрению.По материалам " Известий ", в настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о запрете занимать госдолжности (в том числе быть депутатами Госдумы и членами СФ) гражданам, не способным расплатиться с кредиторами. По мнению авторов инициативы, принятие такого законопроекта будет способствовать повышению авторитета как государственной, так и муниципальной власти. Концепция законопроекта была одобрена профильным комитетом СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. версия для печати просмотров: 175

дата:

комментариев:

1 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: ruposters.ru Фотография из 1 | закрыть