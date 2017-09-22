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Общество | Главные новости

Новостройка может на время создать дискомфорт жителям близлежащих домов

сегодня 19:37
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На улице Вельской в Архангельске начались работы по прокладке сети холодного водоснабжения в обход строительной площадки. Это потребует снижения давления на магистрали.
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Фото: arhcity.ru
Дело в том, что старая труба проходит на месте строительства нового дома. ЖК «Дом на Ильинской» возводится на пересечении Ленинградского проспекта с Ильинской улицей.

По словам представителя организации застройщика, работы по замене участка трубопровода планируется завершить к 5 октября. Для этого уже есть все необходимое: техника, материалы и разрешение властей на производство работ.

Перенос магистрального водопровода на данном участке создаст определенное неудобство для горожан, связанное с понижением давления в системе. Городские власти намерены в еженедельном режиме контролировать ход выполнения работ. Застройщику было предложено ускориться и попытаться завершить процесс до 25 сентября.

Ситуация находится на контроле департамента городского хозяйства, отметили в администрации города.
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Общество | Новости раздела
 
Новостройка может на время создать дискомфорт жителям близлежащих домов
Новостройка может на время создать дискомфорт жителям близлежащих домов
На улице Вельской в Архангельске начались работы по прокладке сети холодного водоснабжения в обход строительной площадки. Это потребует снижения давления на магистрали.
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