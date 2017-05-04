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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья имеют дефекты строительства

Вопрос переселения граждан из аварийного жилого фонда стал одним из главных на заседании 4 мая Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, в работе которого принял участие Владимир Путин.
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Архангельской области, осуществляется в рамках исполнения «майского указа» главы государства. На протяжении последних трех лет, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проводят рейды и мониторинги строящегося и уже введенного в эксплуатацию жилья для переселенцев из ветхих домов. По итогам этих мероприятий активистами ОНФ были выявлены факты сдачи и строительства жилья ненадлежащего качества. Активисты ОНФ в Архангельской области обеспокоены отдельными фактами строительства с дефектами социального жилья в Поморье.
 
Стоит отметить, что в Архангельской области до 1 сентября 2017 года запланировано расселить 266 тысяч квадратных метров жилья. В новые дома должны переехать более 14 тысяч северян из 930 аварийных домов. Завершающий IV этап программы потребует расселения 85 тысяч квадратных метров для 5078 граждан. В настоящее время исполнение мероприятий программы составляет чуть более 50 процентов. Федеральные средства получены в полном объеме, а вот средства в областном бюджете придется изыскивать — это более 900 млн. рублей.
 
Активистами и экспертами регионального ОНФ по сигналам от жителей были проверены квартиры в новых домах для переселенцев в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Холмогорах, Онеге, Коноше, Вельске и др. Особые нарекания вызвали квартиры в Онеге в домах по ул. Ленина и Седова, в Архангельске по ул. Козихинская, в Новодвинске по ул. Фронтовых бригад, в Северодвинске по ул. Индустриальная. «Ни о каком комфортном проживании в этих домах не может идти речь. Стены, полы, потолки сделаны плохо. Инженерные коммуникации подлежат доработке, - отметил эксперт Общероссийского Народного фронта Сергей Альбицкий. - Общие замечания таковы: через несколько месяцев после заселения появляется плесень, трещины, подтопление подвалов, проблемы с теплоснабжением и водоснабжением, отсутствует благоустройство территории».
 
Во время осмотра экспертами регионального отделения ОНФ строительных площадок социальных домов по программе переселения в Онеге, было отмечено отставание по графику домов по проспекту Ленина, 127 и ул. Загородная, 62. Заказчиком пока лишь выполнены работы по прокладке наружных сетей. Сегодня строительство этих домов приостановлено.
 
Также представители Народного фронта осмотрели наружные, несущие и ограждающие конструкции строящегося двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 104 в муниципальном образовании Малошуйское. В ходе осмотра эксперты ОНФ пришли к выводу, что уже на начальной стадии строительства допущены существенные нарушения.
 
«Дом в поселке Малошуйка строят не должного качества, а главное – с отклонением от проекта, – подчеркнул Сергей Альбицкий. – Дефекты обнаружены, начиная со свайных фундаментов. Ряд свай спилены под отметку на 175 мм ниже общих отметок остальных свай. И вот такой дом собираются сдать в эксплуатацию весной 2017 г. Региональное отделение ОНФ добивается от властей устранения всех зафиксированных дефектов и направило соответствующие обращения в профильные ведомства. В глубинке, к близости к Белому морю, дома должны строить прочные, теплые. Людям и так не просто живется в удаленности от областного центра». На сегодняшний день у активистов регионального ОНФ есть замечания к строительным площадкам на Ленинградском и Московском проспекте  в Архангельске, в Плесецком, Онежском и Коношском районах. 
  
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просмотров: 68
дата: 04.05.17 | 18:43
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