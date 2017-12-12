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Общество | Главные новости

Новые дорожные знаки, или первая за 40 лет масштабная реформа

сегодня 12:07
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Россиян ждёт появление новых дорожных знаков. В их числе «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса», «Уступи всем, и можно направо».
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Несколько десятков новых дорожных знаков и уточняющих табличек появится на дорогах России в ближайшее время в дополнение к уже имеющимся. Соответствующий предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране, уже принят, - сообщает сайт Газета.ру.
 
Появление нового знака — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» — будет напоминать водителям о значении желтой «вафли» на дороге, а именно, что если впереди затор и водитель все равно решит занять место для проезда потока, его ждет штраф в 1 тыс. рублей. Кроме того, этот знак может и полностью заменять собой вафельную разметку.
 
В новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход»: белые «разбегающиеся» стрелки на синем фоне.
Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знак «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный сигнал светофора, если это не мешает другим участникам движения.

В списке новых также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево.

На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.
 
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kemastreet
12.12.17
12:25
Особенно актуальна ,,Выделенная трамвайная полоса"...
 
+ 0 -
Boater
12.12.17
12:14
В свете новостей про пешеходов, сбиваемых на переходах, нужен знак "Слепые водители".
 
+ 0 -
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