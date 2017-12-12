Новые дорожные знаки, или первая за 40 лет масштабная реформа

Несколько десятков новых дорожных знаков и уточняющих табличек появится на дорогах России в ближайшее время в дополнение к уже имеющимся. Соответствующий предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране, уже принят, - сообщает сайт Газета.ру.Появление нового знака — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» — будет напоминать водителям о значении желтой «вафли» на дороге, а именно, что если впереди затор и водитель все равно решит занять место для проезда потока, его ждет штраф в 1 тыс. рублей. Кроме того, этот знак может и полностью заменять собой вафельную разметку.В новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход»: белые «разбегающиеся» стрелки на синем фоне.Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знак «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный сигнал светофора, если это не мешает другим участникам движения.В списке новых также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево.На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.