Администрация Архангельска разрабатывает документацию для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по обслуживанию нескольких городских маршрутов.

В 2017 году Архангельск приступит к оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, которая была разработана специалистами НИИ и утверждена с учетом предложений горожан и перевозчиков.



Нововведения предполагают исключение дублирования маршрутов, а также появление на линиях автобусов большой и средней вместимости. Первые такие автобусы выйдут на улицы города уже во втором полугодии.

В диалоге с Ассоциацией автотранспортников Архангельской области было принято решение внедрять новую маршрутную сеть поэтапно. Институтом сформированы лоты, которые планируется доработать с учетом мнения перевозчиков.

Подготовка документации для проведения аукциона ведется с учетом всех нюансов законодательства, что создаст равные условия для всех потенциальных участников. Основным критерием отбора при заключении первого муниципального контракта станет наличие необходимого парка современных низкопольных автобусов.