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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Новые низкопольные автобусы появятся на улицах Архангельска уже к осени

Администрация Архангельска разрабатывает документацию для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по обслуживанию нескольких городских маршрутов.

В 2017 году Архангельск приступит к оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, которая была разработана специалистами НИИ и утверждена с учетом предложений горожан и перевозчиков.

Нововведения предполагают исключение дублирования маршрутов, а также появление на линиях автобусов большой и средней вместимости. Первые такие автобусы выйдут на улицы города уже во втором полугодии.

В диалоге с Ассоциацией автотранспортников Архангельской области было принято решение внедрять новую маршрутную сеть поэтапно. Институтом сформированы лоты, которые планируется доработать с учетом мнения перевозчиков.

Подготовка документации для проведения аукциона ведется с учетом всех нюансов законодательства, что создаст равные условия для всех потенциальных участников. Основным критерием отбора при заключении первого муниципального контракта станет наличие необходимого парка современных низкопольных автобусов.

  
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просмотров: 1122
дата: 20.04.17 | 15:43
комментариев: 4
2 2
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Комментарии пользователей
kemastreet (2)
Чем больше вместимость автобуса,тем дольше стоять на остановке.
20.04.17
20:59
+
показать 2  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Коля Т. (1)
Может и появятся..На пару недель..
20.04.17
18:41
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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