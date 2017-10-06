Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года

Новый социально важный объект уже не первый год ожидают жители островных территорий областного центра и Приморского района. До конца года строители планируют завершить забивку первых свай.

На первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребёнка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить удобную парковку.

Вокзал будет обслуживать пять действующих сегодня пассажирских линий. Планируется, что забивка первых свай основания нового пассажирского павильона будет проведена до конца 2017 года. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года.

Напомним, строительство вокзала было заморожено в апреле 2016 года из-за его размещения в подзоне объекта культурного наследия "Бани Макарова". Говорили тогда и о необходимости уменьшить площадь речного вокзала с 800 квадратных метров до 250. Однако, как рассказал News29 пресс-секретарь областного минтранса Алексей Шептунов, на последнем совещании с участием министра транспорта Вадима Кривова речь об этом уже не шла.