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Архангельск: Общество

     

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Новым главным тренером «Водника» стал Сергей Лихачев

Сегодня руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало контракт с новым главным тренером. Им стал Сергей Лихачев, который в последние годы работал старшим тренером в штабе красногорского «Зоркого».

Сергей Лихачев - воспитанник кемеровского хоккея. С 1975 по 1994 играл за «Кузбасс». В чемпионатах страны провел 363 матча, забил 120 мячей. На посту тренера возглавлял такие клубы, как «Сибскана», «Ракета», «Динамо-Москва», «Саяны-Хакасия», «Зоркий».

Напомним, Сергей Евгеньевич на протяжении двух лет уже работал в Архангельске. В сезоне 2004-2005 годов он входил в тренерский штаб «Водника», а после перехода чемпионского состава архангелогородцев в столичное «Динамо», он возглавил желто-зеленую дружину.

В то время многие пророчили архангельскому клубу вылет в первую лигу, однако «Водник» занял восьмое место из 22 команд, а также вышел в финал Кубка европейских чемпионов, где в упорной борьбе уступил шведскому «Эдсбюну».

- Я очень рад, что снова буду работать в Архангельске. От предыдущего опыта работы в этом городе у меня остались только самые теплые воспоминания. На данный момент уже начата работа по сохранению костяка команды и его укреплению, - поделился своими впечатлениями Сергей Лихачев.

Контракт со специалистом рассчитан на два года. В ближайшее время Сергей Евгеньевич определится с помощниками, которые войдут в тренерский штаб желто-зеленых. 

  
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просмотров: 177
дата: 26.04.17 | 14:19
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