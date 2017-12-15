Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
1731
14.12.17
1117
14.12.17
1046
13.12.17
798
14.12.17
676
13.12.17
676
14.12.17
673
реклама
реклама
Бизнес новости
13.12.17
161
14.12.17
90
14.12.17
89
14.12.17
88
14.12.17
87
14.12.17
71
14.12.17
25
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Нулевая температура и снег ожидаются в Поморье на выходных

сегодня 11:12
133 0
В субботу и воскресенье погоду в Архангельской области будет диктовать циклон. Ожидается теплая и снежная погода.
 >
Фото: фартушный.рф

16-17 декабря в большинстве районов Поморья ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью около нуля, на северо-востоке области -3,-8. Днем в субботу и воскресенье от -3 до +2 градусов. В воскресенье утром на дорогах возможен гололед.

Начало следующей недели принесет незначительные минусовые температуры, но сильных морозов синоптики Севгидромета не обещают.

Рыбачить можно пока лишь в дельте рек, не выходя в морскую зону.

133 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Общество | Новости раздела
 
Нулевая температура и снег ожидаются в Поморье на выходных
Нулевая температура и снег ожидаются в Поморье на выходных
В субботу и воскресенье погоду в Архангельской области будет диктовать циклон. Ожидается теплая и снежная погода.
сегодня 11:12
134
 
В Поморье полицейские ответят в суде за избиение пьяного мужчины наручниками
В Поморье полицейские ответят в суде за избиение пьяного мужчины наручниками
Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы котласского отдела полиции, которые в сентябре 2017 года избили задержанного мужчину.
сегодня 10:31
203 1
fantazer: Не мог пройти мимо этого) Только присмотритесь (пока не отредактировали ...) на фото с...
 
Упавший в яму с кипятком архангелогородец сам отодвинул выставленное ограждение
Упавший в яму с кипятком архангелогородец сам отодвинул выставленное ограждение
На прошлой неделе в Архангельске на улице Гайдара мужчина упал в яму с кипятком, которая образовалась на месте ремонта теплосетей. Ситуацию прояснили в администрации Архангельска.
сегодня 10:13
281
 
Амнистия избавила директора предприятия в Поморье от четырех лет колонии
Амнистия избавила директора предприятия в Поморье от четырех лет колонии
Завершился судебный процесс над гендиректором ООО «РС Ритейл Групп» Сергеем Созоновым. В 2012-2013 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму более 64 миллионов рублей.
сегодня 09:52
244
 
За нарушение благоустройства в архангельском регионе будут наказывать жестче
За нарушение благоустройства в архангельском регионе будут наказывать жестче
Соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях» одобрили накануне на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.
сегодня 09:24
227
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080