Нулевая температура и снег ожидаются в Поморье на выходных

В субботу и воскресенье погоду в Архангельской области будет диктовать циклон. Ожидается теплая и снежная погода.

16-17 декабря в большинстве районов Поморья ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью около нуля, на северо-востоке области -3,-8. Днем в субботу и воскресенье от -3 до +2 градусов. В воскресенье утром на дорогах возможен гололед.

Начало следующей недели принесет незначительные минусовые температуры, но сильных морозов синоптики Севгидромета не обещают.

Рыбачить можно пока лишь в дельте рек, не выходя в морскую зону.