ОНФ проинспектировал работы по капитальному ремонту в домах Архангельска

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта оценили качество работ подрядных организаций в домах, которые были включены в программу капитального ремонта в этом году.

Всего, в 2017 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в областном центре должны быть отремонтированы 103 дома, муниципальные контракты заключены по 93 объектам.

Эксперты ОНФ совместно с представителями подрядчиков и администрации города осмотрели дома на улицах Холмогорская, 33, корп.3, Ударников, 26 и проспект Новгородский, 25. Сроки сдачи домов согласно муниципальным контрактам конец сентября, начало ноября. В домах производится замена деревянных свай фундаментов, окладных венцов, полов, крылец, в домах с централизованной системой отопления ведется демонтаж печей. Замена свайных фундаментов и полов совпадает с началом отопительного сезона, что по мнению экспертов ОНФ, может привести к тому, что в квартирах будет прохладно.



Были высказаны и другие замечания: к примеру, антисептирование свай производится или поверхностно или после их погружения, что в дальнейшем приведет к их ускоренной порче, при укладке шпунтовой половой доски по технологии нужно использовать саморезы скрыто, но почему-то доску пола прибивают на гвозди с лицевой поверхности. Строительные материалы на Холмогорской, в том числе и шпунтовая доска пола, хранятся на улице без навеса. В доме по улице Ударников, демонтаж печей не согласован с жильцами.

«Мы пришли к выводу, что качество ремонта домов не дотягивает до хорошего уровня. Понятно, что дома старые, работы проводить нелегко, но в доме на Новгородском, 25 даже техническое задание было подготовлено с ошибками, а значит объект будет принят с дефектами. Надеемся, что подрядчики услышали наши замечания и доработают недочеты», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Архангельской области Александр Поликарпов.

Региональное отделение ОНФ также направит свои замечания в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области и государственную жилищную инспекцию с просьбой усилить контроль за работой подрядных организаций и пересмотреть техническое задание по капитальному ремонту дома на улице проспект Новгородский, 25.