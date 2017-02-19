Сегодня деревня Кимжа Мезенского района официально получила статус члена Ассоциации самых красивых деревень России. Она стала пятой в этом списке. Журналисты сайта "Лайф" побывали в старинном селе и посмотрели как живут местные жители.

Дорога до самой красивой деревни неппроста - заснеженная и занесенная. Вокруг покосившиеся массивные избы в два этажа из потемневшего, серого от старости дерева, каждой больше 150 лет. В центре деревянная церковь. Говорят в Кимже по-старинке: окают, почти к каждому слову добавляют "то", - сообщает издание " Лайф ".

"Самой красивой Кимжу признали, да? Это потому, что она музеем стала, для туристов. Это при моей молодости она жила полной жизнью, а сейчас она умирает, вместе со мной. А раньше, в 50-е, совхоз был, он всё держал. Раньше Кимжа и правда жила совхозом — там работа была для каждого. А теперь мужики в деревне промышляют в основном охотой, рыбалкой, да и бутылкой от безделья. Своего производства нет, на всю деревню одна корова. Потому и разъезжаются все по соседним городам и сёлам в поисках заработка. Остаются только пенсионеры.", - говорят журналистам федерального издания местные жители.

Население в Кимже в основном составляют старики. Всего около 80 домов. Причём половина на зиму остаётся пустовать — семьи уезжают в город на заработок, а возвращаются только летом, и то не все. Молодёжи на улице не встретишь. Но школа открыта.

Воодушевила местных жителей новость о том, что Кимжу признали одной из самых красивых деревень России. Прошла церемония инаугурации, а на въезде поставили знак, чтобы турист не проехал мимо. Одни готовят гостевые дома, другие купили лошадку и сани, чтобы катать горожан, третьи сделали в избе что-то вроде кафе для приезжих.