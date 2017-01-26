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Архангельск: Общество

     

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Депутаты требуют прокурорской проверки качества уборки снега в Архангельске

В январе жители столицы региона неоднократно обращались к областным депутатам с претензиями по поводу ненадлежащей уборки снега с городских улиц. В Архангельске из-за неудовлетворительного содержания дорог возросло количество ДТП.
Депутат областного Собрания Юрий Шаров сегодня направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку деятельности властей по уборке и вывозу снега в Архангельске.

- С начала года мы наблюдаем из рук вон плохо организованную уборку снега в Архангельске. Более того, с центральных улиц снег не вывозят, сугробы местами достигают человеческого роста. Сегодня я сам сел в автомобиль и проехал в полдень несколько улиц. Ни одной единицы техники на дорогах я не увидел, - заявил Юрий Шаров. - Сегодня я пытался выяснить по телефону у городских чиновников причины такого положения дел. Один из руководителей города мне заявил, что причины по сути две. Первая - это отвратительная работа подрядных организаций, а вторая - это недостаток средств. При этом, по словам чиновника, на вывоз снега с дорог всех категорий нужно не 800, а 200 млн. рублей. Однако архангелогородцев мало интересуют причины ненадлежащей уборки города, они хотят ходить и ездить по чистым улицам.


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автор: msr
просмотров: 221
дата: 26.01.17 | 17:09
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
plotniк (1)
Чего-то, автор новости, с суммами напутали...нужна сумма не 200, а 800 млн рублей...
26.01.17
17:19
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