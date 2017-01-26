Архангельск: Общество

фото, видео с места события Депутаты требуют прокурорской проверки качества уборки снега в Архангельске В январе жители столицы региона неоднократно обращались к областным депутатам с претензиями по поводу ненадлежащей уборки снега с городских улиц. В Архангельске из-за неудовлетворительного содержания дорог возросло количество ДТП.



- С начала года мы наблюдаем из рук вон плохо организованную уборку снега в Архангельске. Более того, с центральных улиц снег не вывозят, сугробы местами достигают человеческого роста. Сегодня я сам сел в автомобиль и проехал в полдень несколько улиц. Ни одной единицы техники на дорогах я не увидел, - заявил Юрий Шаров. - Сегодня я пытался выяснить по телефону у городских чиновников причины такого положения дел. Один из руководителей города мне заявил, что причины по сути две. Первая - это отвратительная работа подрядных организаций, а вторая - это недостаток средств. При этом, по словам чиновника, на вывоз снега с дорог всех категорий нужно не 800, а 200 млн. рублей. Однако архангелогородцев мало интересуют причины ненадлежащей уборки города, они хотят ходить и ездить по чистым улицам.





Депутат областного Собрания Юрий Шаров сегодня направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку деятельности властей по уборке вывозу снега в Архангельске.- С начала года мы наблюдаем из рук вон плохо организованную уборку снега в Архангельске. Более того, с центральных улиц снег не вывозят, сугробы местами достигают человеческого роста. Сегодня я сам сел в автомобиль и проехал в полдень несколько улиц. Ни одной единицы техники на дорогах я не увидел, - заявил Юрий Шаров. - Сегодня я пытался выяснить по телефону у городских чиновников причины такого положения дел. Один из руководителей города мне заявил, что причины по сути две. Первая - это отвратительная работа подрядных организаций, а вторая - это недостаток средств. При этом, по словам чиновника, на вывоз снега с дорог всех категорий нужно не 800, а 200 млн. рублей. Однако архангелогородцев мало интересуют причины ненадлежащей уборки города, они хотят ходить и ездить по чистым улицам. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: msr просмотров: 221

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