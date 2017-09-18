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Общество | Главные новости

Обманутые архангельские дольщики решили на улице выяснить отношения с властями

сегодня 12:52
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Митинг, приуроченный к всероссийской акции обманутых дольщиков, состоялся в Архангельске в минувшую субботу. В нём приняли участие дольщики сразу нескольких жилых комплексов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
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Фото: kprf-arh.ru
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К торговому центру «Прага» пришли архангелогородцы, вложившие средства в новостройки «Верона», «Традиция» и «Ленинградский». Туда же прибыли и чиновники областной и городской власти, в чьей компетенции находятся вопросы помощи обманутым дольщикам. Представители компаний «Архангельск-инвест», «Капитал-инвест» и «Стройресурс», ответственных за строительство, мероприятие проигнорировали.

Активисты поделились своими историями о том, как они вложили средства в строительство жилья, и в итоге не увидели ни квартир, ни денег. Несколько городских строек заморожены. Митингующие предъявляли властям обоснованные требования: наказать виновных и вернуть выведенные деньги обратно в строительство.

Выслушав претензии северян, чиновники рассказали о предпринимаемых ими мерах для исправления ситуации, отмечая при этом, что каждый случай требует индивидуального подхода. С этой целью при правительстве области создана специальная комиссия, работающая над проблемами обманутых дольщиков.

Власти подтвердили готовность предоставлять заинтересованным инвесторам преференции по земельным участкам с условием завершения долгостроя. Присутствоваший на встрече зампредседателя областного правительства Андрей Шестаков пояснил, что данная мера определена федеральным правительством как один из действенных механизмов решения проблемы.

В ходе дискуссии стало понятно, что для ускорения процесса необходимо совершенствовать областное законодательство, что даст возможность расширить круг привлекательных участков для инвесторов, иначе проблема затянется надолго. Вопрос должен быть вынесен на сессию областного Собрания депутатов. Поддержавшие активистов коммунисты пообещали взять этот процесс на контроль, попутно требуя расследования уголовных дел в отношении виновников бед горожан.

Что касается практических шагов в этом направлении, то муниципалитет уже сейчас готов предоставлять участки под эти цели в округе «Майская горка». Об этом заявил собравшимся Игорь Годзиш, также присутствовавший на митинге. По словам градоначальника, город берет на себя обязательства по подготовке магистральных коммуникаций, что сэкономит для потенциального инвестора значительные финансовые ресурсы. Первый такой участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров уже зарезервирован на территории Майской горки.

Земля выделена для того, чтобы достроить проблемный объект на Выучейского, 98 (ЖК «Дом на площади»). Инвестор зашел на этот объект, произвел корректировку проекта и скоро приступит к строительно-монтажным работам, пояснил активистам заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора Архангельской области Сергей Лямин.
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