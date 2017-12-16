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Общество | Главные новости

Обновленный Ленинградский проспект и его дублер появятся в Архангельске в 2018 году

сегодня 15:56
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После сдачи в эксплуатацию проезда Сибиряковцев следующий важнейший городской объект дорожной инфраструктуры, перспективы строительства которого сегодня просматриваются всё более ясно – проспект Ленинградский.
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В Архангельске есть несколько транспортных маршрутов, которые определяют всю конструкцию движения. Проспект Ленинградский – один из них, и он сегодня находится в одном из самых сложных положений: интенсивное движение, пробки.

- Неделю назад мы получили от города необходимые уточненные документы и финансовую заявку на 306 млн. рублей и предусмотрели финансирование начала работ по пр. Ленинградскому в следующем году, - сказал губернатор Поморья Игорь Орлов. - Надеюсь, что в течение года мы сможем этот проект реализовать.

Как технологически будет организован сложный процесс станет ясно, когда будет разработана проектная документация. Этим предстоит заняться компании, которая выиграет конкурс на производство работ. Процедуры торгов по этому объекту начнутся уже в самом начале 2018 года.

- Есть еще незаконченный участок на стыке улиц Ильинской и Вельской. Думаю, в 2018 году этот кусок дороги также доведем до ума, там осталось метров 30, не больше. Таким образом, появится параллель Ленинградскому: ул. Вельская – ул. Ильинская – выход на ул. Павла Усова, - пояснил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Напомним, в минувшую пятницу открылось движение по обновленному проезду Сибиряковцев. 

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Обновленный Ленинградский проспект и его дублер появятся в Архангельске в 2018 году
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