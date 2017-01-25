Накануне в Архангельске суд продолжил рассмотрение иска главы Соловков Евгения Тютюкова и директора местного муниципального учреждения Михаила Магида к экскурсоводу Олегу Кодоле о нарушении тайны личной жизни.

На предварительное заседание истцы явиться не смогли из-за нелётной погоды на архипелаге. В этот раз присутствовали обе стороны процесса.

Суд опросил истцов, а также свидетелей со стороны обвинения и защиты, в числе которых был банщик, который и снял скандальный видеоролик. Следующее заседание состоится 3 февраля в Архангельске. До этого Тютюков и Кодола надеялись, что дело будут рассматривать на Соловках.

Напомним, в сети разгорелась бурная дискуссия между главой Соловков и местным гидом, которая постепенно переросла в интернет-троллинг. Затем Евгений Тютюков заявил, что намерен перенести обсуждение из социальных сетей в зал судебных заседаний.