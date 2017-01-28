Архангельск: Общество

фото, видео с места события Очередной архангельский «Магнит» был избавлен «хрюшами» от «просрочки» Свой новый очищающий рейд активисты движения «Хрюши против» провели в магазине «Магнит», который расположен по адресу: проспект Советских Космонавтов, 154.



Волонтёры напомнили работниками торговой сети, что сыр в нарезанном виде не может храниться более 12 часов. Также добровольцы обнаружили в «Магните» большое количество замороженной продукции ненадлежащего качества (с сильной заснеженностью), это говорит о том, что продукт не раз подвергался разморозке.



У всего изъятого товара сотрудники магазина нарушили целостность упаковки.



Отметим, это уже второй архангельский «Магнит», который проверили активисты организации «Хрюши против». В прошлом году они очистили от "просрочки"

Накануне рейда волонтер организации купил в этом супермаркете просроченные сосиски, и «хрюши» решили узнать, есть ли ещё некачественные товары в этом магазине. Среди продуктов, у которых вышел срок годности оказались: майонез, газированные напитки, колбаса, рыбные пресервы, пиво, сладкий сироп, клюква.Волонтёры напомнили работниками торговой сети, что сыр в нарезанном виде не может храниться более 12 часов. Также добровольцы обнаружили в «Магните» большое количество замороженной продукции ненадлежащего качества (с сильной заснеженностью), это говорит о том, что продукт не раз подвергался разморозке.У всего изъятого товара сотрудники магазина нарушили целостность упаковки.Отметим, это уже второй архангельский «Магнит», который проверили активисты организации «Хрюши против». В прошлом году они очистили от "просрочки" супермаркет этой торговой сети по адресу: Первомайская, 27. версия для печати 162

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