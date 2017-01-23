Мощный североатлантический циклон обрушится на Белое море, задев Архангельскую область южным краем. 26 января он принесёт в северные районы Поморья снегопады и метели. Температура воздуха при этом повысится и составит от -4° до +1°С, порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с.
С 27 января действие циклона будет ослабевать, но такой характер погоды сохранится до 29 января.
Автомобилистам рекомендуют возить с собой лопату, обрезки досок и буксировочный трос. Внимательными надо быть и рыбакам, метель затруднит видимость на открытых участках. В городе есть вероятность падения снежных глыб и наледи с крыш.