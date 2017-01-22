В СМИ появились первые версии случившейся сегодня днем в Хибинах трагедии, в результате которой погибли два жителя Архангельска.

Согласно одной из версий, сегодня на склоне горы Вудъяврчорр на снегоходах катались две группы туристов, одна — организованная, с местным инструктором, вторая — «дикая». Участники второй решили поехать в опасную ложбину на самый верх.

По информации издания «ХибИнформБюро», у погибших туристов не были включены лавинные датчики, они не воспользовались специальными айрбэгами, не застегнули шлемы.

Что касается выжившего архангелогородца, то он, по словам очевидца, поступил верно. Мужчина обеспечил себе под завалом воздушный «карман», утрамбовав вокруг снег, и принялся громко кричать.