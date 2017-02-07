Ранее суд приговорил девушку к 240 часам обязательных работ за кражу. Однако за нарушение порядка отбывания наказания 20 января 2017 года Соломбальным районным судом 196 неотбытых часов изменены на принудительные работы.
Осужденная будет трудиться на объектах коммунально-бытового обеспечения.
Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов, где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания. Однако эксперты у
верены, в новых исправительных центрах ФСИН может не хватить мест
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16:51