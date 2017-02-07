Архангельск: Общество

фото, видео с места события Один из первых в России исправительных центров принял первого осужденного Первым человеком, приговоренным к принудительным работам в Архангельской области, оказалась девушка. Осужденной 1995 года рождения предстоит отбывать наказание в исправительном центре, что открылся в Плесецком районе.



Осужденная будет трудиться на объектах коммунально-бытового обеспечения.



Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов , где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания. Однако эксперты у Ранее суд приговорил девушку к 240 часам обязательных работ за кражу. Однако за нарушение порядка отбывания наказания 20 января 2017 года Соломбальным районным судом 196 неотбытых часов изменены на принудительные работы.Осужденная будет трудиться на объектах коммунально-бытового обеспечения.верены, в новых исправительных центрах ФСИН может не хватить мест версия для печати просмотров: 170

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