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Общество | Главные новости

Одним МУПом в Архангельске стало меньше. «Роспечать» приватизировали

сегодня 16:01
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Муниципальное предприятие «Роспечать» с сегодняшнего дня сменило организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью. Соответствующее распоряжение подписал глава Архангельска Игорь Годзиш.
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Фото: severodvinsk.wikimapia.org
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В соответствии с прогнозным планом приватизации до конца года еще должны сменить форму собственности муниципальные предприятия «Рембыттехника», «Центральный рынок» и «САХ».

Сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление об утверждении устава, назначении директора, образовании ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью «Роспечать».

Организацию возглавила Валентина Малахова, которая ранее занимала пост директора МУПа. Уставной капитал общества составил шесть миллионов триста четырнадцать тысяч рублей. Все 100% акций предприятия остаются в муниципальной собственности.

Приватизация «Роспечати» - вынужденная мера, так как с начала года все МУПы переходят на закупки по правилам контрактной системы, что не позволяет им конкурировать на рынке продаж. 

Напомним, предприятие осуществляет розничную продажу тысяч наименований печатных изданий и такое же количество сопутствующих товаров. Это одно из немногих успешно работающих МУПов в Архангельске. Именно ему муниципалитет доверил обустройство образцово-показательной остановки в самом центре столицы Поморья.

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