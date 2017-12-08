Одним МУПом в Архангельске стало меньше. «Роспечать» приватизировали

В соответствии с прогнозным планом приватизации до конца года еще должны сменить форму собственности муниципальные предприятия «Рембыттехника», «Центральный рынок» и «САХ».



Сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление об утверждении устава, назначении директора, образовании ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью «Роспечать».



Организацию возглавила Валентина Малахова, которая ранее занимала пост директора МУПа. Уставной капитал общества составил шесть миллионов триста четырнадцать тысяч рублей. Все 100% акций предприятия остаются в муниципальной собственности.

Приватизация «Роспечати» - вынужденная мера, так как с начала года все МУПы переходят на закупки по правилам контрактной системы, что не позволяет им конкурировать на рынке продаж.



Напомним, предприятие осуществляет розничную продажу тысяч наименований печатных изданий и такое же количество сопутствующих товаров. Это одно из немногих успешно работающих МУПов в Архангельске. Именно ему муниципалитет доверил обустройство образцово-показательной остановки в самом центре столицы Поморья.