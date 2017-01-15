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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Одну корзинку некачественных продуктов собрали «Хрюши» в сульфатском магазине

Накануне волонтёры движения «Хрюши против» заглянули в Северный округ, где проверили магазин «Продукты» по адресу: Орджоникидзе, 4.
Активисты собрали всего одну корзину некачественных продуктов. Среди них оказались просроченные пряники и мороженое, у которого срок годности вышел год назад, а также мятые консервные банки и гнилые овощи.

Кроме того, сроки годности на замороженую рыбу по непонятным причинам находились не в магазине, а присылались по электронной почте. Этот вопрос волонтёры обещали выяснить у руководства сети супермаркетов.  

Напомним, «Продукты» стал вторым магазином, который активисты проверили в Северном округе. До этого очищающий рейд они проводили в «Пятёрочке» на Орджоникидзе, 28. 
  
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просмотров: 853
дата: 15.01.17 | 13:25
комментариев: 7
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Комментарии пользователей
naprimer (6)
Корзинка, сроки годности, помятые 6анки - смех да и только. На днях начальник из сельхознадзора! на гайдаровском форуме !! заявил, что четверть продуктов- фальсификат. Учитывая одиозность надзоров и сборища можно умножать на 2. Даже свежее многое небезопасно. Неизвестно, что добавляют, качество ухудшается, а цены всё равно растут
15.01.17
21:15
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Vadimych (4)
Допустим, не магазин им продал просроченный товар, а они сами его выбрали и купили.
15.01.17
19:32
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Антон П. (3)
Идиоты! Херней страдают. Людей от работы отвлекают.
15.01.17
19:18
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kemastreet (1)
Им надо бейджики:,,Наф-Наф",Нюф-Нюф"...
15.01.17
13:33
+
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