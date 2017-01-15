Архангельск: Общество

фото, видео с места события Одну корзинку некачественных продуктов собрали «Хрюши» в сульфатском магазине Накануне волонтёры движения «Хрюши против» заглянули в Северный округ, где проверили магазин «Продукты» по адресу: Орджоникидзе, 4.



Кроме того, сроки годности на замороженую рыбу по непонятным причинам находились не в магазине, а присылались по электронной почте. Этот вопрос волонтёры обещали выяснить у руководства сети супермаркетов.



Напомним, «Продукты» стал вторым магазином, который активисты проверили в Северном округе. До этого очищающий рейд они проводили в

Активисты собрали всего одну корзину некачественных продуктов. Среди них оказались просроченные пряники и мороженое, у которого срок годности вышел год назад, а также мятые консервные банки и гнилые овощи.Кроме того, сроки годности на замороженую рыбу по непонятным причинам находились не в магазине, а присылались по электронной почте. Этот вопрос волонтёры обещали выяснить у руководства сети супермаркетов.Напомним, «Продукты» стал вторым магазином, который активисты проверили в Северном округе. До этого очищающий рейд они проводили в «Пятёрочке» на Орджоникидзе, 28. версия для печати 853

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