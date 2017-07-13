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Общество | Главные новости

Охрану общественного порядка на новодвинских дачах вновь обеспечивают бойцы ДНД

сегодня 10:00
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С июля месяца на территориях дачных кооперативов, где отдыхает большинство новодвинцев, охрану общественного порядка осуществляет выездной патруль «Ветеранов северного края».
 
 
 
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Впервые такая практика применялась у нас лет десять назад. Тогда работа бойцов добровольной народной дружины была востребована и приносила положительные результаты. Выездным патрулём «Ветеранов северного края» ни один раз пресекались различные правонарушения и преступления.

- Были раскрыты, кражи, хищение имущества у дачников, выявлены пьяные водители, много всего было, - вспоминает руководитель общественной организации ДНД «Ветераны северного края» Андрей Гобеляк. - Люди говорили спасибо. Потому что был виден результат работы дружинников, а это самое главное. Даже был случай, загорелась дача и мы помогали её тушить до приезда пожарных, чтобы соседние дома не загорелись, то есть даже в этой ситуации дружинники помогали очень хорошо.

Возобновить дачный патруль, после шестилетнего перерыва удалось благодаря поддержке АО «Архангельский ЦБК». Руководство комбината не только выслушало идею общественников, но и помогло её вновь воплотить в жизни.

От градообразующего предприятия общественная организация ДНД «Ветераны северного края» получила транспортное средство для патрулирования загородных угодий. Дежурство дачных кооперативов осуществляется бойцами ДНД вместе с сотрудником полиции два раза в неделю: по пятницам с 20.00, по субботам с 18 часов.

Телефон для вызова патруля ДНД «Ветераны северного края» - 8-911-598-99-93.
Автор: novadmin
59 0
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