Архангельск: Общество все фото (4)

фото, видео с места события Около 800 миллионов требуется Архангельску на вывоз снега со второстепенных дорог С вывозом снега в Архангельске большие проблемы, средств в городской казне на эти цели катастрофически не хватает. Кроме того, есть участки дорог, за очистку которых фактически никто не отвечает.



Основная проблема – это вывоз всего собранного снега на специально выделенные для этого свалки. На сегодняшний день это происходит лишь на дорогах первой и второй категории, на остальных участках снег только поджимается, образуя огромные валы. Чтобы вывезти весь этот снег городу дополнительно требуется серьёзная сумма - порядка 800 млн. рублей.



Еще одна серьезная проблема – отсутствие межевания по многим земельным участкам, за которые на сегодняшний день никто не отвечает, поэтому они остаются нечищенными.



Аналогичная проблема существует и по внутридворовым территориям. Зачастую складывается ситуация, когда дорожники прочищают внутриквартальный проезд, управляющая компания – территорию двора, а территория между этими участками остается в снегу.



Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"





Накануне в городской администрации прошло совещание. Чиновники обсуждали качество устранения последствий обильного снегопада на дорогах, внутриквартальных и внутридворовых проездах.Основная проблема – это вывоз всего собранного снега на специально выделенные для этого свалки.городу дополнительно требуется серьёзная сумма - порядка 800 млн. рублей.Еще одна серьезная проблема – отсутствие межевания по многим земельным участкам, за которые на сегодняшний день никто не отвечает, поэтому они остаются нечищенными.Аналогичная проблема существует и по внутридворовым территориям. Зачастую складывается ситуация, когда дорожники прочищают внутриквартальный проезд, управляющая компания – территорию двора, а территория между этими участками остается в снегу. версия для печати 572

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