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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Около 800 миллионов требуется Архангельску на вывоз снега со второстепенных дорог

С вывозом снега в Архангельске большие проблемы, средств в городской казне на эти цели катастрофически не хватает. Кроме того, есть участки дорог, за очистку которых фактически никто не отвечает.
Накануне в городской администрации прошло совещание. Чиновники обсуждали качество устранения последствий обильного снегопада на дорогах, внутриквартальных и внутридворовых проездах.
 
Основная проблема – это вывоз всего собранного снега на специально выделенные для этого свалки. На сегодняшний день это происходит лишь на дорогах первой и второй категории, на остальных участках снег только поджимается, образуя огромные валы. Чтобы вывезти весь этот снег городу дополнительно требуется серьёзная сумма - порядка 800 млн. рублей.
 
Еще одна серьезная проблема – отсутствие межевания по многим земельным участкам, за которые на сегодняшний день никто не отвечает, поэтому они остаются нечищенными.

Аналогичная проблема существует и по внутридворовым территориям. Зачастую складывается ситуация, когда дорожники прочищают внутриквартальный проезд, управляющая компания – территорию двора, а территория между этими участками остается в снегу. 

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"
 

  
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просмотров: 572
дата: 21.01.17 | 13:42
комментариев: 7
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (6)
Дайте имя счетовода!!
21.01.17
15:17
+
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rediscka (4)
Все правильно, нужно нанять 799 чиновников с лопатами и заплатить каждому по миллиону. А миллион мне за идею.
21.01.17
14:54
+
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kemastreet (3)
Полагаю,деньги исчезнут,а снег останется.
21.01.17
14:26
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SG29 (2)
Весь бюджет МО"Город Архангельск", ~ 7-8млрд!!! А на уборку снега 800млн., что-то в консерватории не так. Дальше-больше(с).
21.01.17
14:21
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fantazer (1)
Снег просто золотой! Лучше укатывайте без посыпки реагентов, а эти деньги, отправьте в штатовскую экономику. Нам за ненадобностью.
21.01.17
14:14
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