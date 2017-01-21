Накануне в городской администрации прошло совещание. Чиновники обсуждали качество устранения последствий обильного снегопада
на дорогах, внутриквартальных и внутридворовых проездах.
Основная проблема – это вывоз всего собранного снега на специально выделенные для этого свалки. На сегодняшний день это происходит лишь на дорогах первой и второй категории, на остальных участках снег только поджимается, образуя огромные валы. Чтобы вывезти весь этот снег
городу дополнительно требуется серьёзная сумма - порядка 800 млн. рублей.
Еще одна серьезная проблема – отсутствие межевания по многим земельным участкам, за которые на сегодняшний день никто не отвечает, поэтому они остаются нечищенными.
Аналогичная проблема существует и по внутридворовым территориям. Зачастую складывается ситуация, когда дорожники прочищают внутриквартальный проезд, управляющая компания – территорию двора, а территория между этими участками остается в снегу.
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