Окраины Архангельска не приспособлены для инвалидов

Общественники вместе с социальными работниками и инвалидами прошли по основным маршрутам передвижения людей с ограниченными возможностями.

Так, активистами ОНФ было зафиксировано, что проживающая в Северном округе женщина-инвалид начинает испытывать трудности сразу за порогом своей квартиры. Спуск по лестнице многоквартирного дома не оборудован, ей приходится спускаться к подъезду с посторонней помощью, ступени подъезда также не приспособлены для передвижения человека в инвалидной коляске. Затем она направилась в отделение «Почты России», но отсутствие пандуса не позволило ей посетить учреждение, вход в отделение Сбербанка также не оборудован пандусом. Конечным пунктом маршрута, по которому обычно передвигается инвалид, стал продовольственный магазин. Доступ в помещение магазина оборудован пандусом, но он не удобный, травмоопасный, поэтому инвалид не решается воспользоваться им самостоятельно.

Инвалиду-колясочнику по имени Денис из Маймаксанского округа, прежде всего, трудно передвигаться по деревянным мостовым, дорожки не заасфальтированы, поэтому нередко ему приходится перемещаться на проезжую часть. В центр города мужчина выезжает только на такси, так как городской транспорт почти не приспособлен для перевозки инвалидов. В связи с этим основной маршрут передвижения остается почти всегда неизменным – поликлиника и магазин. Доступ к этим объектам оборудован, в чем доля заслуги и самого Дениса. Он несколько раз приезжал на своей коляске к магазину «Магнит», когда его строили и советовал, как правильно установить пандус, чтобы он был удобен. Также, благодаря его настойчивости был переделан пандус и в местном медучреждении, который теперь соответствует стандартам.