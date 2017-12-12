Онежский Абрамович из ревности спалил машину бывшей жены

Инцидент произошел 31 августа 2017 года в Онеге. Мужчина напился и пошел на отчаянный шаг, однако местные жители вовремя успели потушить машину женщины. Свою вину Абрамович полностью признал. Известно, что у 36-летнего онежанина была судимость. Он получил 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Заявленный потерпевшей гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба судом удовлетворен в полном объеме.Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в областной прокуратуре.