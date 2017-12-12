Онежский Абрамович из ревности спалил машину бывшей жены
сегодня 13:02
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Житель Онежского района с медийной фамилией Абрамович облил бензином и поджог автомобиль экс-супруги. С места преступления он скрылся.
Инцидент произошел 31 августа 2017 года в Онеге. Мужчина напился и пошел на отчаянный шаг, однако местные жители вовремя успели потушить машину женщины. Свою вину Абрамович полностью признал. Известно, что у 36-летнего онежанина была судимость. Он получил 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Заявленный потерпевшей гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба судом удовлетворен в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в областной прокуратуре.
13:10