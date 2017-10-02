Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1742
01.10.17
1664
01.10.17
864
01.10.17
521
30.09.17
435
30.09.17
424
30.09.17
338
реклама
реклама
Новости компаний
01.10.17
228
30.09.17
227
30.09.17
213
30.09.17
200
30.09.17
198
30.09.17
183
30.09.17
138
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Оппозиционера Навального арестовали после митинга в Архангельске

вчера 22:39
220 1
Двадцать суток ареста получил блогер Алексей Навальный за призывы к участию в несанкционированных митингах. Известно об этом стало сегодня вечером.
 >
Новости по теме
Сотни молодых архангелогородцев предпочли фестивалю фейерверков шоу Навального
Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Еще новости по теме
Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах, - сообщает ТАСС. 

Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении блогера протокол об административном правонарушении.

Напомним, в минувшее воскресенье Навальный выступал в Архангельске. На площадь Терехина пришли несколько сотен молодых людей. 
220 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
naprimer
02.10.17
23:48
Забавный там у них паноптикум. Даже собчачка начала что-то подозревать. Третья административка- это уже уголовное дело и срок с учётом условных. Любому обычному участнику влепили бы по полной. А тут почему-то нарушают свои же законы
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске
Новости по теме | Общество
 
Сотни молодых архангелогородцев предпочли фестивалю фейерверков шоу Навального
Сотни молодых архангелогородцев предпочли фестивалю фейерверков шоу Навального
Первый день октября по числу мероприятий практически встал в один ряд с Днём города. Часть северян вместо проходившего в это время фестиваля фейерверков направилась в Соломбалу на митинг оппозиционера Алексея Навального.
вчера 15:17
1108 1
Василий П.: наверное пообещал молодым бакланам,что бы те сделали какое-нибудь правонарушение,их...
 
Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
На акцию в поддержку оппозиционного политика пришло по разным оценкам от 600 до 800 человек. Перед этим в первый октябрьский день в столице Поморья состоялся еще целый ряд публичных мероприятий.
01.10.17 21:40
2761 6
ЛНР: Какой насыщенный день на события вчера был. Правда, ни в одном из них не удалось...
 
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Первый в истории областного центра фестиваль фейерверков состоялся на площади Мира. Он прошел в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов.
01.10.17 20:40
1177 1
naprimer: Непорядок! Как бахнем- вся Арктика в труху! Но потом. На форуме. А для семейных...
 
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
Для обеспечения безопасности в Соломбале перекрыли движение транспорта, чтобы у митингующих была возможность установить и сцену, и звук. Сделано это было на час раньше запланированного срока по просьбе самих организаторов мероприятия.
01.10.17 17:23
4301 6
Vadimych: Сергей Б., Если ты был в армии рабом, то у тебя, как и у всякого раба, действительно, нет...
 
Увлеченные ходьбой архангелогородцы прошагали вперёд вместе со всей Россией
Увлеченные ходьбой архангелогородцы прошагали вперёд вместе со всей Россией
В юбилейный для Архангельской области год установлен очередной рекорд: участниками Всероссийского дня ходьбы в столице Поморья стали около тысячи юных и взрослых горожан.
01.10.17 17:32
602 3
Vadimych: А в другие дни все они, вместе со всей Россией, летают, как мотыльки или сидят на печи,...
 
Архангельский «Потешный двор» закроет летний сезон в первых числах октября
Архангельский «Потешный двор» закроет летний сезон в первых числах октября
Любимый архангелогородцами парк аттракционов приглашает на закрытие сезона 1 октября. В этот день синоптики обещают хорошую погоду, а организаторы действа - особую атмосферу праздника и хорошее настроение.
28.09.17 15:29
732 5
Vadimych: Fialka, Ну, мы ж южнее. Менее суровые северяне )...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080