Оппозиционера Навального арестовали после митинга в Архангельске
вчера 22:39
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Двадцать суток ареста получил блогер Алексей Навальный за призывы к участию в несанкционированных митингах. Известно об этом стало сегодня вечером.
Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах, - сообщает ТАСС.
Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении блогера протокол об административном правонарушении.
Напомним, в минувшее воскресенье Навальный выступал в Архангельске
. На площадь Терехина пришли несколько сотен молодых людей.
23:48