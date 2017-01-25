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Архангельск: Общество

     

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Оптимизация зарплат у архангельских бюджетников может вызвать волну сокращений

Параметры областного бюджета на 2017 год предполагают уменьшение на 10% фонда оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, которые не подпадают под «Майские указы» Президента РФ. Данное обстоятельство беспокоит профсоюзных лидеров Поморья.

Федерация профсоюзов Архангельской области направила запросы в региональные министерства с просьбой разъяснить ситуацию с планируемым снижением ассигнований на зарплату работникам госорганов и бюджетных учреждений в 2017-ом году. Предупреждение об этом чиновники минсоцразвития региона разослали в подведомственные учреждения сразу после новогодных каникул.

Как рассказала в интервью News29 руководитель пресс-центра региональной профсоюзной организации Людмила Антонова, пока ответа от властей они не получили. Какие-то определенные выводы можно будет сделать только тогда, когда люди получат зарплату за январь. Однако в будущем есть вероятность того, что фонда оплаты труда не хватит и организациям придётся пойти на сокращения, чтобы сохранить уровень выплат.

В сложившихся условиях многие работодатели начинают «экономить» на северных надбавках. Их начисляют на фактический заработок, а не на минимальный размер оплаты труда, который составляет на сегодня 7500 рублей.

Как показывает практика, суды в этом вопросе занимают сторону работников и обязывают учреждения начислять "северные" сверх "минималки", даже если зарплата сотрудника меньше 7500 рублей. Так, в ноябре 2016 года сотрудница Устьвашской средней школы через суд добилась взыскания с организации более 3,5 тысяч «сэкономленных» рублей.

Губернатор Игорь Орлов в этом вопросе придерживается другого мнения. На встрече с представителями профсоюзов он подчеркнул, что областные власти руководствуются в этом вопросе разъяснением Минтруда о том, что МРОТ учитывает все виды доплат, предусмотренных в России. «У меня была встреча с главами муниципальных образований, на которой говорилось о том, что все начисления на федеральный МРОТ — это сейчас их собственные риски. Мы никаких доплат из областного бюджета делать не будем», заявил глава региона.

Добавим, что в региональном министерстве образования и науки работает «горячая линия», на которую могут обратиться учителя и воспитатели с вопросами, касающимися выплаты зарплаты. Телефон: (8182) 200-245. Звонки принимаются в рабочее время.

 

 

  
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просмотров: 330
дата: 25.01.17 | 23:17
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