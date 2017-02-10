Около 60% лагерей и баз отдыха не имеют разрешения на оказания услуг дополнительного образования.

Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью в сфере дополнительного образования. Соответствующий законопроект обяжет получить лагеря и базы отдыха вместо имеющейся сейчас воспитательной, образовательную лицензию до 1 января 2020 года

«Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствование правовой базы, обеспечивающей повышение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления», – заявили в Минобрнауки.

Само ведомство возьмет на себя обязанности уполномоченного правительством надзорного и контрольного органа исполнительной власти в этой сфере.

На данный момент контрольные функции над 40 тыс. организаций, занимающихся детским отдыхом распределены между 8 ведомствами.

Поводом для реорганизации работы детских лагерей стала трагедия, случившаяся летом прошлого года в Карелии, когда из-за непрофессионализма вожатых утонули 14 детей, - сообщают "Известия".