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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Организатор сектанского сборища под видом рэп-концерта попал на 6 тысяч рублей

В Архангельске оштрафован организатор встречи Христиан веры Евангельской «Дом Горшечника» «под видом рэп-концерта». Среди прочего мужчина пришел на сбор с малолетним ребенком без согласия родителей.
О том, что мероприятие религиозное, на пригласительных «флайерах», которые раздавали архангелогородцам, не сообщалось.  

По имеющейся информации, в ходе концерта предполагалось ведение религиозных обрядов. Была вероятность распространения экстремистской литературы. Кроме того, организатор встречи привел малолетнего ребенка на мероприятие. Согласие на его участие родители ребенка не давали. 

В судебном заседании организатор сбора не оспаривал, что говорил на мероприятии об общей вере нашей страны (что Иисус Христос воскрес, прощает, изменяет жизни, нужно покаяться). Теперь по решению суда его ждет штраф в 6 тысяч рублей. 

  
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просмотров: 130
дата: 13.02.17 | 17:27
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Так мы же сами на пасху говорим, что "Исус воскрес!" Я уже запутался совсем, так нельзя что-ли?
13.02.17
18:18
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