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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Организаторы христианского форума шокированы нападками архангельской епархии

В эти дни в Архангельске проходит молодежный форум «Message 2017», который православные священнослужители окрестили сектантским. Организаторы мероприятия недоумевают, поскольку участвовать в круглом столое должны были и представители епархии.
На днях на сайте епархии появилась информация, в которой молодежный форум «Message 2017» назывался сектанским. Православные священнослужители считают, что мероприятие организовано печально известной сектой неохаризматов «Новое поколение». 

Как нам пояснили организаторы форума, они являются протестантами, эта религия - направление христианства, наряду с православием и католицизмом. В рамках слета протестантов выступят известные музыканты и писатели. 

Кроме того, протестанты не понимают, почему представители епархии нападают на них, ведь, по их словам, настоятель прихода Артемиево-Веркольского монастыря отец Феодосий дал согласие на свое участие в круглом столе по теме «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи». Он будет проходить завтра в рамках форума.
  
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просмотров: 365
дата: 14.01.17 | 13:29
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
0vod (2)
РПЦ отстаивает свою долю рынка опиума, свечной, изобразительной продукции, а также за зрителей посещающих обряды по праздникам.
14.01.17
16:52
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Vadimych (1)
"Это наша корова, и мы её доим!" (с) ...Шокированы они... :)
14.01.17
16:33
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