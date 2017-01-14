Архангельск: Общество

фото, видео с места события Организаторы христианского форума шокированы нападками архангельской епархии В эти дни в Архангельске проходит молодежный форум «Message 2017», который православные священнослужители окрестили сектантским. Организаторы мероприятия недоумевают, поскольку участвовать в круглом столое должны были и представители епархии.



Как нам пояснили организаторы форума, они являются протестантами, эта религия - направление христианства, наряду с православием и католицизмом. В рамках слета протестантов выступят известные музыканты и писатели.



Кроме того, протестанты не понимают, почему представители епархии нападают на них, ведь, по их словам, настоятель прихода Артемиево-Веркольского монастыря отец Феодосий дал согласие на свое участие в круглом столе по теме «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи». Он будет проходить завтра в рамках форума.

На днях на сайте епархии появилась информация, в которой молодежный форум «Message 2017» назывался сектанским . Православные священнослужители считают, что мероприятие организовано печально известной сектой неохаризматов «Новое поколение».Как нам пояснили организаторы форума, они являются протестантами, эта религия - направление христианства, наряду с православием и католицизмом. В рамках слета протестантов выступят известные музыканты и писатели.Кроме того, протестанты не понимают, почему представители епархии нападают на них, ведь, по их словам, настоятель прихода Артемиево-Веркольского монастыря отец Феодосий дал согласие на свое участие в круглом столе по теме «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи». Он будет проходить завтра в рамках форума. версия для печати просмотров: 365

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