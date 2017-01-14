На днях на сайте епархии появилась информация, в которой молодежный форум «Message 2017» назывался сектанским
. Православные священнослужители считают, что мероприятие организовано печально известной сектой неохаризматов «Новое поколение».
Как нам пояснили организаторы форума, они являются протестантами, эта религия - направление христианства, наряду с православием и католицизмом. В рамках слета протестантов выступят известные музыканты и писатели.
Кроме того, протестанты не понимают, почему представители епархии нападают на них, ведь, по их словам, настоятель прихода Артемиево-Веркольского монастыря отец Феодосий дал согласие на свое участие в круглом столе по теме «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи». Он будет проходить завтра в рамках форума.
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