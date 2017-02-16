Архангельск: Общество

фото, видео с места события Осужденные архангельской колонии построили снежную копию Новодвинской крепости Вместо белого известкового камня арестанты исправительного учреждения на Лесной речке использовали материал недолговечный - вылепили крепостное сооружение из снега. Отбывающие наказание с энтузиазмом воплотили в жизнь идею, которая реализовывалась в учреждении на протяжении нескольких лет. Однако с 2014 года крепость в ИК-7 не строили. В этом году она появилась на режимной территории вновь. Несколько дней шла работа по уплотнению снега и строительству масштабного объекта.



Традиция создавать из снега именно Новодвинскую крепость в ИК-7 появилась неслучайно. С островом Конвейер, где расположена достопримечательность, связана история колонии, на нем она дислоцировалась до 2008 года. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: u29 просмотров: 164

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть