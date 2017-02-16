Отбывающие наказание с энтузиазмом воплотили в жизнь идею, которая реализовывалась в учреждении на протяжении нескольких лет. Однако с 2014 года крепость в ИК-7 не строили. В этом году она появилась на режимной территории вновь. Несколько дней шла работа по уплотнению снега и строительству масштабного объекта.
Традиция создавать из снега именно Новодвинскую крепость в ИК-7 появилась неслучайно. С островом Конвейер, где расположена достопримечательность, связана история колонии, на нем она дислоцировалась до 2008 года.
12:16