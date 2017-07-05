Осужденные архангельской колонии расскажут о добре на всероссийском кинофестивале

Создатели фильма обычные осужденные колонии в Архангельской области. Они и авторы сценария и художники. За основу сюжета взята история из жизни одного из отбывающих наказание.С помощью иллюстраций к рассказу творческой команде колонии удалось правдоподобно рассказать историю необычной дружбы мальчика Саньки и бывшего осужденного Вовки. Основная идея фильма заключается в осмысленном отношении отбывающего наказание к своей жизни, как в колонии, так и после освобождения. Даже нереальность происходящего по сюжету рассказа, фантазии главного героя – огромная внутренняя работа Вовки по «очеловечиванию» его жизни.Как признаются создатели фильма, им хотелось донести до зрителя основную мысль: «быть добру» значит быть человеком, который стремится осознанно к добрым отношениям между людьми, переживаниям за успех общего дела.Работу осужденных ИК-5 оценит комиссия фестиваля в Москве.