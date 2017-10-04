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Общество | Главные новости

Отделению приемного покоя в Первой городской больнице Архангельска требуется ремонт

сегодня 15:05
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Об этом сообщила Елена Вторыгина на совещании с представителями врачебного профессионального сообщества и экспертами ОНФ, которые совместно оценили качество оказания медицинской помощи в больницах города.
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Участники обсудили устранение замечаний, обозначенных активистами Народного фронта по итогам посещения ряда поликлиник в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» в сентябре этого года.

«Мы еще раз убедились в том, что врачи делают все возможное для лечения пациентов. В операционном блоке и в отделении интенсивной терапии сделан ремонт европейского уровня, что позволяет повысить качество оказания медицинской помощи. Между тем, высокотехнологичное медицинское оборудование, которое было получено по программе «Модернизация здравоохранения», уже отслужило свой срок и нуждается в замене, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Елена Вторыгина. – В самом учреждении предстоит еще немало сделать. Нуждается модернизация помещения, пациентам некомфортно в нем находиться, особенно людям пожилого возраста и инвалидам».

В ходе совещания руководители медицинских организаций отметили, что идет работа над устранением замечаний, высказанных экспертами Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества». Так, для улучшения первичной медицинской помощи детям Маймаксанского территориального округа рассматривается вопрос о переводе детского отделения больницы (которое в настоящее время расположено в здании общежития) в здание поликлиники по адресу: улица Победы, 67. Составляется смета на проведение ремонтных работ с включением обустройства навеса для размещения детских колясок. Вопрос согласования обустройства навеса рассматривается и в городской поликлинике №2 (улица Галушина, 6).

Общественников также заверили, что вопросы организации предварительной записи на прием к врачу находятся на контроле администраций больницы №7 и поликлиники №2, таким образом, пациенты не должны испытывать проблемы. Также в настоящее время в регионе реализована электронная запись на прием к врачу через сервисы электронной регистратуры портала zdrav29.ru, талоны в сенсорный терминал выдаются на две последующие недели, с ежедневным пополнением. Что касается ситуации в городской больнице №7, когда восемь врачей одновременно ушли в отпуск, то она будет исправлена и руководство больницы изменит график отпусков.

На совещании были рассмотрены и другие вопросы – это доступность медицинской помощи в отдаленных районах области, работа территориального Фонда ОМС, обеспечения населения лекарственными препаратами.

«Сегодня ряд проблем по качеству и доступности медицинской помощи можно решить при внесении поправок в федеральное законодательство. Поправок требует 323-ФЗ, нужно вносить изменения в расчет существующего тарифа. Кроме того, законодательно не отрегулировано положение о дистанционном лечении (телемедицина). Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» донесут выявленные в ходе мониторинга проблемы до чиновников», – подчеркнула Вторыгина.

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