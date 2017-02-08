На строящемся объекте сегодня провел выездное совещание Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Долгие годы строительство объекта в центре Соломбалы оставалось замороженным, что не позволяло благоустроить территорию и придать ей завершенный вид. В 2016 году владельцами было найдено дополнительное финансирование, и сейчас стройка здесь идет полным ходом.

Концепция ТРК «Соломбала молл» предполагает продвижение активного отдыха для детей и взрослых. Здесь будут открыты батутный центр и веревочный парк. Парковка на 500 машин разместится на первом этаже, поскольку грунт не позволяет сделать подземную стоянку. На верхних этажах разместятся супермаркет, непродовольственные магазины, многозальный кинотеатр, фуд-корт и большая спортивно-развлекательная зона. Об этом градоначальнику рассказал руководитель данного проекта группы компаний «Полюс» Владимир Бохан.

Игорь Годзиш обратил внимание застройщиков на необходимость внимательного подхода к благоустройству территории вокруг торгового центра. Кроме того, совместно с Администрацией города будет решаться вопрос о расширении дороги на подъезде к новому гипермаркету.

- Радует и тот факт, что одним долгостроем в городе будет меньше, и то, что здесь появится 700 новых рабочих мест. Кроме того, открытие торгового центра в Соломбале позволит несколько разгрузить траффик на Кузничевском мосту и парковки в центральной части города, - отметил Игорь Годзиш.

Организаторы проекта обещают, что ТЦ «Соломбала молл» станет интересным объектом на карте города, обретет красивый фасад и прилегающую территорию, обеспечит доступность торговых зон и развлечений для жителей Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов.