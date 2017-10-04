Открытый школьный турнир по робототехнике будет проходить в Архангельске в 4-й раз
сегодня 10:31
54
0
Уникальный дистанционный командный турнир, аналогов которого в России нет, проводится на базе Архангельского областного института открытого образования.
Команды ребят численностью от 2 до 4 человек будут соревноваться в двух возрастных категориях: 5-8 классы и 9-11 классы. Для участия в турнире приглашаются команды школ всех регионов Российской Федерации, так как турнир имеет статус открытого.
В старшей возрастной категории могут участвовать студенты 1-2 курса профессиональных образовательных организаций.
Турнир будет проходить в несколько этапов. Первый предполагает регистрацию команды. На втором этапе будет необходимо сконструировать робота по предложенной 3D-модели и изготовить обстановку, в которой в дальнейшем будет функционировать робот. Третий этап – соревнование: командам будет сообщена задача, которую роботу необходимо решить в подготовленной обстановке. Программу-решение команды направляют в адрес жюри. Последний этап, четвёртый, самый напряжённый. На этом этапе участники будут наблюдать в режиме онлайн работу жюри, которое запустит решение каждой команды на своём роботе, внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки.
Для проведения турнира Архангельским областным институтом открытого образования был разработан специальный
сайт. Он позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения турнира и сделать работу жюри максимально объективной и беспристрастной. Заявки на турнир принимаются с 9 по 29 октября. Само мероприятие пройдет 3 ноября.
Судьями турнира выступят команды жюри института открытого образования, института развития образования республики Коми, образовательного центра «Лапландия» из Мурманска. Учредителем мероприятия выступает Министерство образования и науки Архангельской области.
Надёжные партнеры турнира – компания «LEGO Education», Ростелеком, архангельский филиал компании Tele2.