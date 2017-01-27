В выходные дни в Архангельской области сохранится теплая погода с температурой воздуха 0,-5 градусов (на юго-востоке ночью возможно до -15). Будет преобладать ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Небольшой снег пройдет лишь местами.

Оттепель, сопровождающаяся подмерзаниями по ночам, приводит к опасному дорожному явлению – гололедице. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Перепад температур может негативно сказаться на самочувствии многих жителей Поморья. Среди людей, плохо переносящих смену погоды, - маленькие дети и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем.

В эти дни эксперты советуют сильно не перегружаться и заранее запастись необходимыми лекарствами. Гипертоникам, например, препаратами, понижающими давление, а также обезболивающими, так как в такие дни может сильно болеть голова, - пишет Российская Газета.

По информации синоптиков Севгидромета, на следующей неделе Архангельская область вновь окажется под влиянием атлантического циклона. Ожидается ветреная с осадками погода. Температурный фон существенно не изменится. К середине недели влияние циклона ослабеет. Снег пройдет местами и похолодает. В ночные и утренние часы возможно понижение температуры воздуха до 15-20 градусов мороза (в основном в восточных районах области). Но похолодание будет кратковременным.