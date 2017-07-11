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Общество | Главные новости

Памятную стелу жертвам Первой мировой войны установят в Архангельске

сегодня 00:52
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Церемония торжественного открытия состоится в начале августа. Стелу установят в районе культурного центра «Бакарица» рядом с мемориалом погибшим портовикам.
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Память о погибших от взрыва в порту Бакарица увековечат в мемориальном знаке
Память жертв крупнейшего в истории Архангельска взрыва на Бакарице почтили митингом
Место выбрано не случайно. Во время Первой мировой войны в 1916 году в порту Бакарица германские дивизии уничтожали причалы, происходили взрывы и пожары.

А 26 октября (8 ноября) 1916 года в Архангельском порту на участке Бакарица при разгрузке судна с взрывчаткой и боеприпасами произошел один из крупнейших в истории неядерных взрывов. В день столетия трагического взрыва в порту Бакарица была открыта мемориальная плита.

Макет стелы, которая, по мнению властей, должна стать еще одним зримым символом стойкости и мужества жителей Архангельска, уже утвержден. Официальное открытие запланировано на 2 августа.
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Память о погибших от взрыва в порту Бакарица увековечат в мемориальном знаке
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Память жертв крупнейшего в истории Архангельска взрыва на Бакарице почтили митингом
Память жертв крупнейшего в истории Архангельска взрыва на Бакарице почтили митингом
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