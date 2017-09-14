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Общество | Главные новости

Пассажирам «Нордавиа» сообщили об очередной отмене рейса из Москвы в Архангельск

сегодня 10:39
488 2
Утренний рейс архангельского авиаперевозчика перенесен на вечер. Десятичасовую задержку компания объясняет производственной необходимостью. Подобные действия уже стали «доброй» традицией.
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Информацию об очередной отмене рейса авиакомпании «Нордавиа» журналисты News29 получили от коллег, находящихся в Москве. По их словам, утренний рейс до Архангельска, который должен был вылететь в 09:45, отменен. Причина - производственная необходимость. Об этом пассажирам сообщили в кол-центре авиаперевозчика. 

Вылет утреннего рейса перенесен на 19:45. При этом заранее людей никто не оповестил, отмечают застрявшие в аэропорту Домодедово журналисты. Ситуация повторяется вновь и вновь. Проблема настолько серьезна, что привлекла внимание уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой. По словам омбудсмена, постоянные задержки и отмены авиарейсов говорят о системных проблемах в данной сфере. 

Так, с начала года службой мониторинга архангельского омбудсмена зафиксированы уже около 30 задержек и 60 отмен рейсов компании «Нордавиа». За свои действия перевозчик уже поплатился крупными штрафами.

К слову, Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков. Речь идет о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами.
488 2
0 0
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Василий П.
14.09.17
14:08
класная ситуация!есть прибыль от рейса полетим,нет прибыли не полетим -деревня блин!,т.е.аул
 
+ 0 -
deniskin
14.09.17
11:09
Почему информационный шум только вокруг Нордавиа? Аэрофлот еще больше рейсов отменяет и ни об одном тут не написали. Они даже Суперджет собирались убрать с нашего направления с августа (не знаю выполнили ли обещания).
 
+ 0 -
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