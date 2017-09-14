Пассажирам «Нордавиа» сообщили об очередной отмене рейса из Москвы в Архангельск
сегодня 10:39
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Утренний рейс архангельского авиаперевозчика перенесен на вечер. Десятичасовую задержку компания объясняет производственной необходимостью. Подобные действия уже стали «доброй» традицией.
Информацию об очередной отмене рейса авиакомпании «Нордавиа» журналисты News29 получили от коллег, находящихся в Москве. По их словам, утренний рейс до Архангельска, который должен был вылететь в 09:45, отменен. Причина - производственная необходимость. Об этом пассажирам сообщили в кол-центре авиаперевозчика.
Вылет утреннего рейса перенесен на 19:45. При этом заранее людей никто не оповестил, отмечают застрявшие в аэропорту Домодедово журналисты. Ситуация повторяется вновь и вновь. Проблема настолько серьезна, что привлекла внимание
уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой. По словам омбудсмена, постоянные задержки и отмены авиарейсов говорят о системных проблемах в данной сфере.
Так, с начала года службой мониторинга архангельского омбудсмена зафиксированы уже около 30 задержек и 60 отмен рейсов компании «Нордавиа». За свои действия перевозчик уже поплатился крупными штрафами
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К слову, Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков. Речь идет о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами.
14:08