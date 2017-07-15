Пассажиры рейса в Тунис несколько часов мучались в душном аэропорту Архангельска
сегодня 12:46
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Более 200 человек, включая около полусотни детей, вылетающих сегодня утром чартерным рейсом на курорт в Тунис, были вынуждены терпеть неудобства в тесном и душном помещении международного терминала аэропорта Архангельск.
Чартерный самолет авиакомпании «Azur Air», выполняющий рейс Архангельск - Тунис (ZF2909)
должен был покинуть родную гавань сегодня в 7:30 (о первом переносе пятичасового утреннего вылета было сообщено еще накануне). При заходе в зал ожидания, если можно его так назвать, на электронном табло горела информация о посадке борта в 8:25 с последующим вылетом в 8:50. По факту самолет взлетел в 9:52 утра.
Зал ожидания, а вернее сказать «
адова коробка»
, был явно не рассчитан на такое количество пассажиров. По прикидкам людей там оказавшихся, помещение расчитано максимум человек на 100, не более. Большинство взрослых и детей не имели сидячих мест и расположились кто как мог, на своих чемоданах и сумках.
Яркое, северное солнце быстро нагрело помещение до критической отметки, а выключеный или отсутствующий кондиционер приумножил страдания людей. Единственный бесплатный источник воды для всех желающих находился в полупустом кулере. Он был опустошен пассажирами в считаные минуты. Для всех тех, кому не хватило, воду можно было купить только в автомате. Из еды устройство предалагало стандартный набор школьника - чипсы, шоколад, круасаны.
Терпеливые поморы молча сидели и ждали своей посадки. Ожидание будущего отдыха на курорте, вероятно, притупляло ощущения. Впереди долгожданный отпуск и никто не хотел портить себе настроение конфликтами с таможней и работниками международного терминала. В таком плотном и потном состоянии люди ждали посадки в самолет более двух часов.
Как издевательством над людьми, можно считать тот факт, что в этом же здании международного терминанала, но на третьем этаже, есть зал повышенной комфортности, в котором есть удобные диваны и кресла. VIP пассажиры могут с комфортом провести время перед долгим перелетом. В наличии wi-fi, цифровое телевидение, шведский стол с горячими и прохладительными напитками. Цена вопроса: 2000 рублей для взрослого и (внимание!!!) - 1000 рублей для детей от 2-х до 12 лет.
На данный момент борт благополучно приземлился в аэропорту Энфида. Температура на курорте не отличается от той, что была в родном для пассажиров терминале Архангельска.
Напомним, что еще в 2011 году аэропорт «Архангельск» был включен в список инвестпроектов в рамках стратегии развития Северо-Западного федерального округа. На реконструкцию аэровокзала тогда было выделено около 8 млрд рублей
.
Приступили к возведению нового терминала осенью позапрошлого года
. Озвучивались планы сдать объект к Арктическому форуму
. Подрядчик обещал и даже старался. Строители трудились в две смены, но все равно успели возвести только каркас. Все внутренние коммуникации и техническое оснащение здания пообещали доделать позднее. Скорее всего, северяне смогут ощутить достойный сервис лишь в 2019 году. При этом не факт, что доступ туда будет открыт для всех пассажиров. Смеем предположить, что «
право первой ночи»
и последующее тестирование нового терминала будет предоставлено высшим чиновникам и богатым жителям Поморья, летающих бизнес-классом.
13:36