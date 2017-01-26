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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Пенсионерам Архангельска пришлось часами стоять в очереди за проездными картами

В социальных сетях обнародованы фотографии огромной очереди у здания Архангельского городского культурного центра. Пенсионеры пришли за получением электронных проездных билетов.

Примечательно, что на мероприятия по обеспечению карточками пожилых людей на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому ажиотажа быть не должно. С графиком выдачи «льготных» транспортных карт можно ознакомиться здесь.

Не получившие транспортные карты в течение декабря 2016 года – февраля 2017 года будут иметь возможность получить их с 1 марта 2017 года в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, д. 47, корп. 1. 

Напомним, с 1 марта этого года для льготных категорий горожан  - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше - бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться исключительно по электронным проездным билетам.

  
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просмотров: 447
дата: 26.01.17 | 15:31
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
Дмитрий П. (2)
Ежу понятно, о чём думают пенсионеры в таком случае. "Не хватит карточек - придётся ездить за свои деньги. А кто сказал, что их точно хватит? Надо идти в первый день, с утра пораньше".
26.01.17
16:23
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fantazer (1)
Дурдом. Если выдача происходит в здании АГКЦ, то организаторы выдачи проездных карт, подошли с культурой точки зрения?! Всё через жо..! Никакой организации, а время было.
26.01.17
16:05
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