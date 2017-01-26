Примечательно, что на мероприятия по обеспечению карточками пожилых людей на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому ажиотажа быть не должно. С графиком выдачи «льготных» транспортных карт можно ознакомиться здесь.
Не получившие транспортные карты в течение декабря 2016 года – февраля 2017 года будут иметь возможность получить их с 1 марта 2017 года в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, д. 47, корп. 1.
Напомним, с 1 марта этого года для льготных категорий горожан - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше - бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться исключительно по электронным проездным билетам.
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