В социальных сетях обнародованы фотографии огромной очереди у здания Архангельского городского культурного центра. Пенсионеры пришли за получением электронных проездных билетов.

Примечательно, что на мероприятия по обеспечению карточками пожилых людей на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому ажиотажа быть не должно. С графиком выдачи «льготных» транспортных карт можно ознакомиться здесь.

Не получившие транспортные карты в течение декабря 2016 года – февраля 2017 года будут иметь возможность получить их с 1 марта 2017 года в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, д. 47, корп. 1.

Напомним, с 1 марта этого года для льготных категорий горожан - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше - бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться исключительно по электронным проездным билетам.