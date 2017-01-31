Депутат областного Собрания Сергей Пивков обратился в региональное министерство образования и науки, а также в полицию с просьбой принять меры для предупреждения распространения среди школьников Поморья игры «Беги или умри!».

В последнее время в некоторых городах России среди детей набирает популярность «развлечение», суть которого сводится к тому, чтобы перебежать дорогу максимально близко к движущимся автомобилям.

Так, 11 января в Благовещенске Амурской области произошло ДТП, в результате которого пострадал перебегавший дорогу школьник. Как уверяют одноклассники, мальчик решил сыграть в «Беги или умри!», хотя позже мама и дорожные инспекторы постарались опровергнуть эту версию.

- Мы обращаемся к водителям: если вы увидите у проезжей части детей, будьте предельно внимательны и осторожны. Сбросьте скорость и учитывайте то, что дети могут броситься бежать прямо вам под колеса, — подытожил депутат Пивков.

Как рассказала 25-летняя архангелогородка Инга, такая игра существовала и в начале 2000-х. Тогда у этой «забавы» не было названия, ребята просто перебегали дорогу перед машинами в погоне за острыми ощущениями. Были и смертельные случаи.