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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский депутат: Перебегающие дорогу дети могут играть в смертельную игру

Депутат областного Собрания Сергей Пивков обратился в региональное министерство образования и науки, а также в полицию с просьбой принять меры для предупреждения распространения среди школьников Поморья игры «Беги или умри!».

В последнее время в некоторых городах России среди детей набирает популярность «развлечение», суть которого сводится к тому, чтобы перебежать дорогу максимально близко к движущимся автомобилям.

Так, 11 января в Благовещенске Амурской области произошло ДТП, в результате которого пострадал перебегавший дорогу школьник. Как уверяют одноклассники, мальчик решил сыграть в «Беги или умри!», хотя позже мама и дорожные инспекторы постарались опровергнуть эту версию.

- Мы обращаемся к водителям: если вы увидите у проезжей части детей, будьте предельно внимательны и осторожны. Сбросьте скорость и учитывайте то, что дети могут броситься бежать прямо вам под колеса, — подытожил депутат Пивков.

Как рассказала 25-летняя архангелогородка Инга, такая игра существовала и в начале 2000-х. Тогда у этой «забавы» не было названия, ребята просто перебегали дорогу перед машинами в погоне за острыми ощущениями. Были и смертельные случаи. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: sapivkov.ru
просмотров: 425
дата: 31.01.17 | 15:25
комментариев: 2
1 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (2)
Я расцениваю эту заметку как рекламу суицида. Пивков, займись делом!
31.01.17
16:17
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Спасибо, депутат Пивков. Ваши избиратели этого Поступка никогда не забудут.
31.01.17
16:00
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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