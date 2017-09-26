Переплата взявших жилье в ипотеку архангелогородцев сократилась на 17%

В прошлом году покупатель «средней» двушки на вторичном рынке за 2,8 млн рублей, который брал ипотеку на 15 лет, должен был вернуть в виде процентов банку 100% ее стоимости. Покупатель аналогичной квартиры в этом году переплатит уже меньше — 83%, а именно 2,4 млн руб.

При покупке средней двухкомнатной квартиры в новостройке за 3,8 млн рублей в прошлом году ипотечный заемщик за 15 лет должен был переплатить 92% ее стоимости (3,5 млн руб.), а в этом году — уже 70% от цены или 2,6 млн руб.

Переплата банку за квартиру в ипотеку в этом году заметно сократилась по сравнению с прошлым из-за снижения банковских ставок. В 2016 году средняя ставка по ипотеке составляла 12,8% для квартир на вторичном рынке и 11,9% — на первичном рынке при первоначальном взносе 20%. В августе этого года при аналогичном первоначальном взносе средняя ставка по кредиту для покупки квартир на вторичном рынке составила 10,9%, а на первичном рынке 9,4% (без акций и спецпрограмм).



По данным N1.RU, средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке за год выросла на 1,7% до 2,9 млн руб., а на первичном практически не изменилась и составляет сейчас 3,8 млн руб.