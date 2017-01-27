Архангелогородец по решению суда был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Однако родительские обязанности исполнял нерегулярно, в результате сумма задолженности составила порядка 60 тысяч рублей.

Мужчина был временно ограничен в праве выезда за пределы России. Кроме того судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника, а также наложил запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, принадлежащего мужчине.

Однако всё это не побудило отца погасить задолженность в полном объеме. Только, когда он был временно ограничен в пользовании специальным правом в виде управления автотранспортом он заплатил все долги по алиментам.